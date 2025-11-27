PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SU: Vorfahrt missachtet - Autofahrerin verletzt

Lohmar (ots)

Am Mittwoch (26. November) kam es gegen 17:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Schlehecker Straße / Rösrather Straße in Lohmar-Honrath. Eine 70-jährige Frau aus Lohmar wurde dabei leicht verletzt.

Ein 27-jähriger Kölner war mit seinem Audi A6 auf der Schlehecker Straße aus Richtung Lohmar-Durbusch kommend in Richtung Siegburg unterwegs und wollte die Kreuzung geradeaus überqueren. Zur gleichen Zeit fuhr die 70-Jährige mit ihrem Audi A3 über die Rösrather Straße aus Richtung Lohmar-Wickuhl in Richtung der Kreuzung. Als sie in den Kreuzungsbereich einfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Audi A6.

Die Lohmarerin erlitt leichte Verletzungen und wurde nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 27-Jährige blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Das Verkehrskommissariat der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

