Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Einfamilienhaus - Täter gehen leer aus

Sankt Augustin (ots)

Am Mittwoch (26. November) kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Lichweg in Sankt Augustin-Meindorf. Die Bewohner hatten ihr Haus gegen 17:00 Uhr verlassen. Als sie gegen 18:45 Uhr zurückkehrten, stellten sie fest, dass die Terrassentür offenstand und mehrere Räume durchsucht worden waren.

Nach ersten Erkenntnissen der Geschädigten wurde nichts entwendet. Die hinzugezogenen Polizisten stellten an der Terrassentür mehrere Hebelspuren fest.

Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tatörtlichkeit beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02241 541-3321 zu melden.

Hinweise der Polizei:

Zum Thema Einbruchschutz erhalten Sie kostenlos Beratung durch Spezialisten der Kriminalpolizei in Siegburg. Kontaktieren sie für weitere Informationen oder Termine 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de.#RiegelVor (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

