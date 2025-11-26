Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fahrer ohne Führerschein unter Drogeneinfluss unterwegs

Auto nicht zugelassen

Troisdorf (ots)

Am Dienstag (25. November) führten Polizisten in Troisdorf eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Auf der Roncallistraße im Ortsteil Friedrich-Wilhelms-Hütte wurde gegen 18:45 Uhr ein 39 Jahre alter Mann aus Troisdorf angehalten, der zuvor wegen hoher Geschwindigkeit aufgefallen war. Der Troisdorfer gestand den Polizisten sofort, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sei. Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass er zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein entsprechender Drogenschnelltest reagierte positiv auf mehrere Substanzen. Auf einer nahegelegenen Polizeiwache entnahm ein Arzt dem 39-Jährigen daher eine Blutprobe. Da der Renault mit dem er unterwegs war, außerdem seit mehreren Wochen nicht mehr zugelassen war, muss sich der Troisdorfer nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetzes verantworten. (Uhl)

