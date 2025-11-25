Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Lohmarer Einfamilienhaus

Lohmar (ots)

Am Montag (24. November) kam es in Lohmar zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Bewohner hatten ihr Zuhause gegen 11:40 Uhr verlassen. Bei der Rückkehr gegen 16:00 Uhr stellten sie fest, dass Einbrecher eingedrungen und das gesamte Haus einbruchstypisch durchsucht hatten. Die hinzugerufene Polizei sicherte am Tatort im Dammweg diverse Spuren. Demnach hebelten der oder die unbekannten Tatverdächtigen ein Wohnzimmerfenster auf der Gebäuderückseite auf und gelangten so in das Innere. Nach der Absuche nach Wertgegenständen wurde das Haus durch die Haustür in unbekannte Richtung verlassen. Was genau entwendet wurde, konnte zunächst nicht gesagt werden. Wer im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte unter 02241 541-3121 bei der Polizei. Die Polizei weist darauf hin, dass die dunkle Jahreszeit auch Zeit von Einbrechern ist. Seien Sie daher besonders wachsam in ihrer Nachbarschaft. Schließen Sie vor Verlassen des Hauses alle Fenster und verriegeln Sie die Türen. Ausführliche Beratungen zum Thema Einbruchschutz bietet die Kriminalpolizei Siegburg. Weitere Informationen und Termine erhalten Sie unter 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de. (Uhl) #RiegelVor

