PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Lohmarer Einfamilienhaus

Lohmar (ots)

Am Montag (24. November) kam es in Lohmar zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Bewohner hatten ihr Zuhause gegen 11:40 Uhr verlassen. Bei der Rückkehr gegen 16:00 Uhr stellten sie fest, dass Einbrecher eingedrungen und das gesamte Haus einbruchstypisch durchsucht hatten. Die hinzugerufene Polizei sicherte am Tatort im Dammweg diverse Spuren. Demnach hebelten der oder die unbekannten Tatverdächtigen ein Wohnzimmerfenster auf der Gebäuderückseite auf und gelangten so in das Innere. Nach der Absuche nach Wertgegenständen wurde das Haus durch die Haustür in unbekannte Richtung verlassen. Was genau entwendet wurde, konnte zunächst nicht gesagt werden. Wer im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte unter 02241 541-3121 bei der Polizei. Die Polizei weist darauf hin, dass die dunkle Jahreszeit auch Zeit von Einbrechern ist. Seien Sie daher besonders wachsam in ihrer Nachbarschaft. Schließen Sie vor Verlassen des Hauses alle Fenster und verriegeln Sie die Türen. Ausführliche Beratungen zum Thema Einbruchschutz bietet die Kriminalpolizei Siegburg. Weitere Informationen und Termine erhalten Sie unter 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de. (Uhl) #RiegelVor

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 11:31

    POL-SU: Betrunkene Autofahrerin begeht Verkehrsunfallflucht

    Troisdorf (ots) - Am Samstagnachmittag kam es gegen 15:55 Uhr in Troisdorf-Sieglar zu einer sogenannten Verkehrsunfallflucht. Zeugen beobachteten, wie ein Citroen in Schlangenlinien über die Graf-Galen-Straße in Richtung der Franz-von-Assisi-Straße fuhr. Dabei touchierte das Auto einen in einer Parktasche am rechten Fahrbahnrand abgestellten Ford, wobei dessen vorderes Kennzeichen abgerissen wurde. Die Frau am Steuer ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 11:29

    POL-SU: Alkoholisierter Autofahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

    Sankt Augustin (ots) - Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte in der Nacht zu Samstag (22. November) ein alkoholisierter Transporterfahrer kontrolliert werden, der zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ein Verkehrsteilnehmer hatte gegen 02:45 Uhr der Einsatzleitstelle der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis einen verdächtigen Transporter gemeldet. Der Zeuge schilderte, dass das Fahrzeug auf dem linken ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 11:21

    POL-SU: Einbruch in Kfz-Werkstatt - Tatverdächtiger auf frischer Tat festgenommen

    Siegburg (ots) - In der Nacht zu Samstag (22. November) wurde ein 21-jähriger Mann nach einem Einbruch in eine Kfz-Werkstatt an der Luisenstraße von der Polizei auf frischer Tat angetroffen und festgenommen. Gegen 03:45 Uhr ging in der Einsatzleitstelle der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis die Meldung über eine ausgelöste Alarmanlage im Bereich der betroffenen Werkstatt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren