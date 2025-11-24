PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Alkoholisierter Autofahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Sankt Augustin (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte in der Nacht zu Samstag (22. November) ein alkoholisierter Transporterfahrer kontrolliert werden, der zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Ein Verkehrsteilnehmer hatte gegen 02:45 Uhr der Einsatzleitstelle der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis einen verdächtigen Transporter gemeldet. Der Zeuge schilderte, dass das Fahrzeug auf dem linken Fahrstreifen der Autobahn 560 (A 560) anhielt, der Fahrer ausstieg, über die Mittelschutzplanke in einen Baustellenbereich kletterte und anschließend wieder zurückkehrte. Vermutlich hatte er dort seine Notdurft verrichtet.

Danach setzte der Mann seine Fahrt in Schlangenlinien fort. In Sankt Augustin, im Bereich der Rathausallee, hielt der Verdächtige schließlich an. Die alarmierten Polizeikräfte konnten den Transporter dort antreffen. Beim Herantreten stellten die Beamten fest, dass der Fahrer schlafend hinter dem Steuer saß. Erst durch laute Ansprache konnte der 23-jährige Kölner geweckt werden.

Der Mann räumte sofort ein, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Beim Aussteigen zeigte er deutliche Gleichgewichtsprobleme und musste sich am Fahrzeug festhalten, um nicht zu stürzen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab rund 2 Promille. Hinweise auf Drogeneinfluss ergaben sich nicht.

Dem 23-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Trunkenheit im Verkehr. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

