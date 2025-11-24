Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Kfz-Werkstatt - Tatverdächtiger auf frischer Tat festgenommen

Siegburg (ots)

In der Nacht zu Samstag (22. November) wurde ein 21-jähriger Mann nach einem Einbruch in eine Kfz-Werkstatt an der Luisenstraße von der Polizei auf frischer Tat angetroffen und festgenommen.

Gegen 03:45 Uhr ging in der Einsatzleitstelle der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis die Meldung über eine ausgelöste Alarmanlage im Bereich der betroffenen Werkstatt ein. Mehrere Streifenwagen wurden umgehend entsandt. Vor Ort stellten die Beamten eine aufgebrochene Werkstatttür sowie deutliche Hebelspuren am Türrahmen fest.

Beim Betreten des Gebäudes trafen die Polizisten auf den 21-jährigen Tatverdächtigen. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. Hinweise auf mögliche Mittäter ergaben sich nicht. In seiner Hosentasche fanden die Beamten einen Schraubenzieher, mit dem der Mann mutmaßlich die Tür aufgehebelt hatte. Das Werkzeug wurde sichergestellt.

Der Festgenommene gab an, keine Diebstahlsabsichten gehabt zu haben. Er habe lediglich einen Schlafplatz gesucht. Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurde der 21-Jährige mangels Haftgründen wieder entlassen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell