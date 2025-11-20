Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw: Eine Person verletzt

Siegburg (ots)

Am Mittwochnachmittag (19. November) ereignete sich auf der Friedrich-Ebert-Straße in Siegburg ein Verkehrsunfall, bei dem ein 20-jähriger Hennefer leicht verletzt wurde.

Gegen 15:15 Uhr befuhr ein 21-jähriger Kölner mit seinem Opel die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Humperdinckstraße. Zur gleichen Zeit wollte der 20-jährige Fahrer eines Toyota aus einer Grundstückseinfahrt auf die Friedrich-Ebert-Straße einbiegen und in Richtung der Straße "Zum Hohen Ufer" weiterfahren. Zeugen zufolge geriet der Hennefer beim Abbiegen in den Gegenverkehr, sodass es zum Zusammenstoß mit dem Opel kam.

Während der 21-jährige Kölner unverletzt blieb, zog sich der Toyota-Fahrer leichte Verletzungen zu. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der Hennefer mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt; der Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Das Verkehrskommissariat der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell