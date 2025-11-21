PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SU: Autofahrer überfährt Verkehrsinsel und prallt gegen wartendes Fahrzeug

Siegburg (ots)

Am Donnerstag (20. November) wurde die Polizei gegen 12.15 Uhr zur Bundesstraße 484 (B484) zwischen Siegburg und Lohmar gerufen, weil es an der Ampelanlage zur Auffahrt der BAB A3 zu einem Verkehrsunfall gekommen war.

Ein 78-jähriger Autofahrer aus Aachen war von der A3 aus Richtung Köln gekommen und hatte die Autobahn an der Ausfahrt Lohmar verlassen. Er beabsichtigte nach rechts in Richtung Siegburg auf die B484 abzubiegen. Aus völlig unerklärlichen Gründen überfuhr er die Verkehrsinsel im Einmündungsbereich und fuhr mit seinem Hyundai geradeaus. Er kollidierte schließlich mit dem Ford einer 34-jährigen Frau. Die Lohmarerin war auf der B484 in Richtung Lohmar unterwegs. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenprall erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden an den Fahrzeugen und den Verkehrszeichen wird auf über 10.000 Euro geschätzt.

Der Fahrer aus Aachen gab an, dass er sich den Unfall nicht erklären könne, er räumte einen möglichen "Sekundenschlaf" ein. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, da die Beamten den Verdacht hatten, dass er aufgrund körperlicher Mängel nicht mehr in der Lage ist, sicher am Straßenverkehr teilzunehmen.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

