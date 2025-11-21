PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mehrere Rüttelplatten von Baustellen entwendet

Troisdorf (ots)

In der Nacht von Mittwoch (19. November) auf Donnerstag (20. November) haben bislang unbekannte Täter mehrere Rüttelplatten von zwei Baustellen an den Straßen Bayernweg und Pastorsbitze in Troisdorf-Sieglar entwendet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Unbekannten zwischen 17:00 Uhr und 07:30 Uhr auf bislang ungeklärte Weise Zutritt zur umzäunten Baustelle an der Pastorsbitze. Dort brachen sie zunächst ein Vorhängeschloss eines Baucontainers auf. Da vor der Containertür ein Radlader abgestellt war, gelang es den Tätern jedoch nicht, in den Container einzudringen. Im weiteren Verlauf entwendeten sie zwei Rüttelplatten der Hersteller Wacker Neuson und Ammann im Gesamtwert von rund 15.000 Euro.

Im selben Zeitraum kam es zu einem weiteren Diebstahl auf der Baustelle am Bayernweg. Dort entwendeten Unbekannte eine weitere Rüttelplatte des Herstellers Wacker Neuson im Wert von etwa 9.000 Euro.

Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der genannten Baustellen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3221 zu melden. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

