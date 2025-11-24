Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Betrunkene Autofahrerin begeht Verkehrsunfallflucht

Troisdorf (ots)

Am Samstagnachmittag kam es gegen 15:55 Uhr in Troisdorf-Sieglar zu einer sogenannten Verkehrsunfallflucht. Zeugen beobachteten, wie ein Citroen in Schlangenlinien über die Graf-Galen-Straße in Richtung der Franz-von-Assisi-Straße fuhr. Dabei touchierte das Auto einen in einer Parktasche am rechten Fahrbahnrand abgestellten Ford, wobei dessen vorderes Kennzeichen abgerissen wurde. Die Frau am Steuer des Citroen setzte ihre Fahrt unbeirrt fort. Zeugen verständigten die Polizei und den Besitzer des Ford. Während wenig später Polizisten den Sachverhalt vor Ort aufnahmen, kehrte die Citroen-Fahrerin zurück, stellte ihr Auto in der Nähe ab und wollte zu Fuß in Richtung der Ketteler Straße gehen. Als die Beamten sie auf den Unfall ansprachen, gab sie an, davon nichts bemerkt zu haben. Sie habe lediglich in einer Nebenstraße der Unfallstelle das Kennzeichen des Ford gefunden, könne jedoch nicht sagen, wie dies dorthin gelangt sei. Im Fahrzeug der 77 Jahre alten Troisdorferin fanden die Polizisten einen abgerissenen Außenspiegel eines dritten Autos, dessen Herkunft die Frau ebenfalls nicht erklären konnte. Da in der Atemluft der Frau Alkoholgeruch wahrgenommen wurde und sie eine lallende Aussprache hatte, wurde ein freiwilliger Alkoholtest durchgeführt, der einen Wert von rund 1,0 Promille ergab. Daher wurde die 77-Jährige zu einem Krankenhaus gebracht, wo ihr ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt. Sie muss sich nun wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und der Trunkenheit im Verkehr verantworten. (Uhl)

