Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Blutprobe und Fahrzeugsicherstellung

Hennef (ots)

Am Montagnachmittag (24. November) kam es gegen 15:45 Uhr auf der Sövener Straße in Hennef zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 24-jährige Henneferin mit einem BMW die Sövener Straße aus Richtung Hennef-Zentrum kommend in Richtung Söven. Zeitgleich war ein 34-jähriger Mann aus Neubulach (Baden-Württemberg) mit einem Renault in entgegengesetzter Richtung unterwegs. In einer Linkskurve geriet der 34-Jährige in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem BMW der Frau zusammen.

Beide Beteiligten wurden leicht verletzt. Die 24-Jährige wurde nach einer Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht. Der Renault-Fahrer lehnte eine medizinische Behandlung ab.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden; sie waren nicht mehr fahrbereit. Der BMW wurde abgeschleppt. Die Sachschadenshöhe wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Renault wenige Stunden zuvor in Kleve unterschlagen worden war. Das Fahrzeug wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt.

Zudem bemerkten die Beamtinnen und Beamten Alkoholgeruch bei dem 34-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Dem Mann wurde anschließend in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Ob die Alkoholisierung unfallursächlich war, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Verkehrskommissariats der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis.

Der 34-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss, der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr sowie der Unterschlagung verantworten. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell