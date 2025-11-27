Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Durch Mängel am Fahrzeug aufgefallen - Blutprobe entnommen

Lohmar (ots)

Am Mittwoch (26. November) kontrollierten Polizisten der Wache Siegburg gegen 17:00 Uhr einen Ford auf der Hauptstraße in Lohmar. Die Beamten waren auf das Fahrzeug aufmerksam geworden, weil dessen Abblendlichter defekt waren. In Höhe der Hausnummer 98 stoppten sie den Pkw. Beim Gespräch mit dem 25-jährigen Fahrer aus Troisdorf nahmen die Einsatzkräfte Cannabisgeruch aus dem Fahrzeuginneren wahr. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv. Der Fahrer gab anschließend zu, am vergangenen Wochenende Cannabis konsumiert zu haben. Hinweise auf Alkoholkonsum ergaben sich nicht. Dem Troisdorfer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Er muss sich nun wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell