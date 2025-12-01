PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Lohmar (ots)

Am Montag (24. November) kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Dammweg in Lohmar.

Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten Unbekannte zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr das Wohnzimmerfenster des Einfamilienhauses auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, konnte bei Anzeigenerstattung noch nicht gesagt werden.

Anhand Videoaufzeichnungen ergaben sich Hinweise auf einen grünen VW Bora sowie eine verdächtige Person, die mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnten.

Der unbekannte Mann kann wie folgt beschrieben werden:

Er war mit einer schwarzen Mütze, einer schwarz-lila-weißen Winterjacke und einer dunklen Hose bekleidet. Zudem trug er schwarz-weiße Sneaker.

Wer Angaben zu der Person oder dem VW Bora machen kann, setzt sich bitte mit der Polizei unter 02241 541-3121 in Verbindung.

Hinweise der Polizei:

Zum Thema Einbruchschutz erhalten Sie kostenlos Beratung durch Spezialisten der Kriminalpolizei in Siegburg. Kontaktieren sie für weitere Informationen oder Termine 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de.#RiegelVor (Re)

