Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Tresorknacker verursachen bei der Flucht einen Verkehrsunfall

Troisdorf (ots)

Heute Nacht (01. Dezember) sind vier Tatverdächtige gegen 01.30 Uhr in ein Restaurant an der Luxemburger Straße in Troisdorf eingebrochen. Die Täter drangen über einen Nebeneingang in das Lokal ein und brachen einen Tresor aus der Wand der Geschäftsleitung. Sie entwendeten dabei mehrere tausend Euro aus dem Wertschrank.

Zeugen berichteten, dass sie zur Tatzeit einen grauen Kleintransporter, möglicherweise einen Mercedes Sprinter, vom Parkplatz des Restaurants wegfahren sahen. Der Wagen prallte gegen eine Straßenlaterne, wodurch eine Scheibe am Fahrzeug zerbrach. Anschließend flohen die Täter mit hoher Geschwindigkeit über die Autobahn A59 in Richtung Köln.

Die Fahndung der Polizei blieb bisher erfolglos. Die Ermittler der Kriminalpolizei fragen: Wo wurden der Transporter und die Insassen vor der Tat gesehen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02241 541-3221 entgegen.

