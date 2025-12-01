PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Tresorknacker verursachen bei der Flucht einen Verkehrsunfall

Troisdorf (ots)

Heute Nacht (01. Dezember) sind vier Tatverdächtige gegen 01.30 Uhr in ein Restaurant an der Luxemburger Straße in Troisdorf eingebrochen. Die Täter drangen über einen Nebeneingang in das Lokal ein und brachen einen Tresor aus der Wand der Geschäftsleitung. Sie entwendeten dabei mehrere tausend Euro aus dem Wertschrank.

Zeugen berichteten, dass sie zur Tatzeit einen grauen Kleintransporter, möglicherweise einen Mercedes Sprinter, vom Parkplatz des Restaurants wegfahren sahen. Der Wagen prallte gegen eine Straßenlaterne, wodurch eine Scheibe am Fahrzeug zerbrach. Anschließend flohen die Täter mit hoher Geschwindigkeit über die Autobahn A59 in Richtung Köln.

Die Fahndung der Polizei blieb bisher erfolglos. Die Ermittler der Kriminalpolizei fragen: Wo wurden der Transporter und die Insassen vor der Tat gesehen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02241 541-3221 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 11:39

    POL-SU: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Lohmar (ots) - Am Montag (24. November) kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Dammweg in Lohmar. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten Unbekannte zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr das Wohnzimmerfenster des Einfamilienhauses auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, konnte bei Anzeigenerstattung noch nicht gesagt ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 12:35

    POL-SU: Brand in Flüchtlingsunterkunft / Sechs Menschen leicht verletzt

    Lohmar (ots) - Am Donnerstag (27. November) kam es in Lohmar zu einem Brand in einer kommunalen Unterbringungseinrichtung an der Scheiderhöher Straße, in der insgesamt 14 ukrainische Staatsangehörige untergebracht waren. Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer, das gegen 11:15 Uhr entdeckt wurde, im Erdgeschoss des aus Containern bestehenden Gebäudes aus. Die ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 10:51

    POL-SU: Haftbefehl gegen Autofahrer / Verkehrskontrolle bringt mehrere Verstöße zutage

    Sankt Augustin (ots) - In der Nacht von Donnerstag (27. November) auf Freitag (28. November) fiel einer Streifenwagenbesatzung in Sankt Augustin ein Auto auf, das mit hoher Geschwindigkeit den Kreisverkehr Siegstraße/Arnold-Janssen-Straße/Auf dem Butterberg befuhr, ihn an der Siegstraße verließ und in Richtung der Meindorfer Straße fuhr. Die Polizisten entschieden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren