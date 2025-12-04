Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Holzhausen - Fußgänger tödlich verunglückt

Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am Mittwochabend auf der Landesstraße zwischen Holzhausen und Unterberken

Ulm (ots)

Kurz nach 17 Uhr erfasste ein 47jähriger mit seinem Skoda einen 77jährigen Fußgänger. Nach den bisherigen polizeilichen Ermittlungen hatte der ca. 500m nach dem Ortsausgang Holzhausen auf Höhe eines Feldweges die L 1225 von links nach rechts überquert. Der dunkel gekleidete Mann war dabei von dem, in Richtung Unterberken fahrenden, Skoda erfasst worden. Bei dem Zusammenstoß mit dem Auto erlitt der 77jährige so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Autofahrer blieb unverletzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ulm wurde ein Gutachter an die Unfallstelle gerufen. Der soll die genauen Umstände des Verkehrsunfalls zusammen mit den Beamten der Verkehrspolizei Mühlhausen ermitteln. Die L 1225 war während der Unfallaufnahme mehr als 4 Stunden komplett gesperrt. An dem Skoda entstand ein Sachschaden von mindestens 10.000 EU. An der Unfallstelle waren ein Notarzt samt Rettungswagen und 4 Fahrzeuge der Feuerwehr Uhingen eingesetzt. Die Sperrung der Strecke wurde von mehreren Streifen des Polizeireviers Uhingen und der Verkehrspolizei Mühlhausen übernommen. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(2327071)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell