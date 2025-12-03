Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Königsbronn - Vorfahrt missachtet

Rund 7.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstag in Königsbronn.

Ulm (ots)

Eine 58-Jährige war kurz nach 15 Uhr in der Hoppeleshaldestraße unterwegs. Sie fuhr mit ihrem Toyota in die Zanger Straße ein. Dabei übersah die Autofahrerin den von rechts kommenden Opel. Der wurde von einer 40-Jährigen gelenkt und die befand sich auf der Vorfahrtsstraße. Im Einmündungsbereich stießen die Autos zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Heidenheim schätzt den Sachschaden am Opel auf ca. 4.000 Euro, den am Toyota auf rund 3.000 Euro. Beide Autos blieben fahrbereit.

