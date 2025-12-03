Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Scheiben an zwei Autos eingeschlagen

In Laupheim stahlen Unbekannte am Dienstag Wertsachen aus zwei Fahrzeugen.

Ulm (ots)

Die beiden Autos waren in der Gartenstraße geparkt. Zwischen 20 Uhr und 21 Uhr waren die Unbekannten wohl zu Gange. Bei dem ersten Fahrzeug, einem grauen Audi A4, schlug der Täter gegen 20 Uhr die Scheibe auf der Beifahrerseite ein. In der weiteren Folge durchwühlte der Dieb das Handschuhfach und suchte auch in der Mittelkonsole nach Brauchbarem. Außer Zigaretten nahm der Unbekannte nichts mit. Eine Zeugin konnte noch während der Tat einen lauten Schlag wahrnehmen und wählte den Notruf. Hinweise zu den Tätern konnten jedoch nicht erlangt werden. Nur rund eine Stunde später wurde der Polizei ein weiterer Einbruch in ein Auto in der Gartenstraße gemeldet. Bei dem geparkten blauen Skoda Fabia schlug ein Unbekannter mit einem Stein die Scheibe auf der Beifahrerseite ein. Aus dem Auto entwendeten die Unbekannten einen schwarzen Rucksack. Der lag gut sichtbar da. In dem Rucksack befand sich ein hochwertiger Laptop. Mit seiner beute flüchter der Dieb unerkannt. In beiden Fällen hat die Polizei Spuren gesichert. Die Ermittler prüfen Tatzusammenhänge und hoffen auf Hinweise von Zeugen. Die können sich unter der Tel. 07392/96300 melden.

++++2320430 2320140

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

