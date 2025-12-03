Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Kleine Notdurft mit großen Folgen

Mit einer Anzeige endete am Dienstag der Aufenthalt eines 21-Jährigen in der Ulmer Innenstadt.

Wie die Polizei mitteilt, wurde der 21-Jährige gegen 23 Uhr beim Polizeirevier Ulm-Mitte am Münsterplatz vorstellig. Der aus München stammende Mann erkundigte sich nach dem Weg zum Bahnhof. Nach dem er die Auskunft erhalten hatte, ging er zu Fuß in Richtung Fußgängerzone. Dabei kam er an der Jurte des Weihnachtsmarktes vorbei und urinierte gegen den Zaun. Das sahen die Polizisten, die sich auf Fußstreife rund um dem Weihnachtsmarkt befanden. Die Polizisten sprachen den jungen Mann an und stellten seine Personalien fest. Während dessen trat der 21-Jährige die Flucht an. Er konnte jedoch nach wenigen Metern festgehalten werden. Nachdem seine Identität zweifelsfrei geklärt war, durfte er seine Heimreise antreten. Als kleine Erinnerung an Ulm bleibt ihm neben dem schönen Weihnachtsmarkt ein Bußgeld wegen "Verrichten ihrer kleinen Notdurft" erhalten.

