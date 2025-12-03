Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach/B30 - Polizei zieht Laster aus dem Verkehr

Am Dienstag zog die Polizei auf der B30 bei Biberach einen verkehrsunsicheren Lkw aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Der rumänische Laster fuhr gegen 11 Uhr auf der B30 in Richtung Ulm. Eine Streife des Verkehrsdienst Laupheim führte auf einem Parkplatz neben der B30 eine routinemäßige Kontrolle durch und nahm den Laster genauer unter die Lupe. Dabei entdeckten die Beamten gravierende Mängel an dem Mercedes. Bei der Zugmaschine war die Feststellbremse gänzlich ohne Funktion und Getriebeöl lief in die Bremsanlage der Hinterradbremse. Dadurch war die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben. Der Laster durfte noch unter Polizeibegleitung bis zu einer nahegelegenen Fachwerkstatt fahren und wurde dort verkehrssicher abgestellt. Erst nach einer Reparatur darf das Gespann weiterfahren. Da der aus Rumänien stammende Fahrer keinen festen Wohnsitz in Deutschland hatte, musste er sofort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 100 Euro bezahlen.

Hinweis der Polizei: Ein technisch einwandfreies Fahrzeug dient der Sicherheit Aller. Lassen Sie technische Einrichtungen regelmäßig durch Fachpersonal in Werkstätten prüfen. Auftretende Mängel müssen sofort repariert werden. Warten Sie nicht bis zur nächsten Hauptuntersuchung. Überprüfen Sie regelmäßig ihr Fahrzeug.

++++2315868

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell