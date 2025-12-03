Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Beim Fahrstreifenwechsel nicht aufgepasst

Nach einem Unfall am Dienstag flüchtete die Verursacherin von der Unfallstelle.

Ulm (ots)

Gegen 20 Uhr fuhren die beiden Autos vom Bismarckring in die Zinglerstraße. Die 42-Jährige wechselte vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen. Dabei beachtete sie den dort fahrenden Seat einer 26-Jährigen nicht. Die Fahrerin des VW Polo fuhr dem Seat in die Seite. Nach dem Unfall hielten die Fahrerinnen an. Die 42-Jährige schrie herum und fuhr weg. Die Beifahrerin des Seat konnte sich das Kennzeichen merken. Im Rahmen weiterer Ermittlungen konnte der VW an der Wohnanschrift festgestellt werden. Die Unfallspuren am VW konnten eindeutig dem Unfall zugeordnet werden. Die 42-Jährige muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht verantworten.

+++++++ 2320362 (BK)

