POL-UL: (GP) Geislingen - Mit Falschgeld bezahlt
Am Sonntag kaufte eine 32-Jährige mit Falschgeld ein.
Ulm (ots)
Die 32-Jährige betrat gegen 18.20 Uhr die Tankstelle in der Schillerstraße. Dort bezahlte sie mit einem gefälschten 100 Euro Schein. Die Tat wurde erst später bemerkt. An dem Geldschein fehlten sämtliche sicherheitsrelevante Merkmale. Da der Mitarbeiterin die 32-Jährige persönlich bekannt war, konnte die Frau schnell ermittelt werden.
