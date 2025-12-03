PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Mit Falschgeld bezahlt
Am Sonntag kaufte eine 32-Jährige mit Falschgeld ein.

Ulm (ots)

Die 32-Jährige betrat gegen 18.20 Uhr die Tankstelle in der Schillerstraße. Dort bezahlte sie mit einem gefälschten 100 Euro Schein. Die Tat wurde erst später bemerkt. An dem Geldschein fehlten sämtliche sicherheitsrelevante Merkmale. Da der Mitarbeiterin die 32-Jährige persönlich bekannt war, konnte die Frau schnell ermittelt werden.

+++++++ 2319712 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren