POL-UL: (UL) Schelklingen/Allmendingen/Ehingen - Mehrere gefährliche Überholmanöver

Die Polizei sucht Zeugen nach einer Gefährdung am Dienstag auf der B492 zwischen Allmendingen und Ehingen.

Gegen 12.30 Uhr war eine Zeugin auf der Bundestraße von Schelklingen in Richtung Ehingen unterwegs. Einige Fahrzeuge vor der Autofahrerin fuhr ein silberfarbener Kombi. Der hatte wohl mehrfach an unübersichtlichen Stellen überholt und durch die riskante Fahrweise entgegenkommende Fahrende gefährdet. An einer weiteren unübersichtlichen Stelle zwischen Allmendingen und Ehingen soll es offenbar auch zu einer konkreten Gefährdung gekommen sein. Denn ein Autofahrer musste sein Fahrzeug stark abbremsen und die Lichthupe geben, um einen Frontalzusammenstoß mit dem Kombi zu verhindern, so die Polizei. Zu einem Kontakt der Fahrzeuge kam es nicht, der Kombi raste in Richtung Ehingen weiter. Nun ermittelt die Polizei Ehingen wegen dem Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung. Von dem überholenden Auto sind weder Kennzeichen noch Marke bekannt. Auch nicht, ob in dem silbernen Kombi ein Mann oder eine Frau am Steuer saß. Die Polizei bittet deshalb um weitere Hinweise von Zeugen oder möglicherweise weiteren Gefährdeten. Insbesondere der Fahrende des stark abbremsenden Autos bittet sie, sich unter Tel. 07391/588-0 zu melden.

Hinweis der Polizei: Wer überholt, darf niemanden behindern oder gefährden. Auch weil das Überholen so gefährlich ist empfiehlt die Polizei, lieber einmal weniger zu überholen und dafür sicher anzukommen .

