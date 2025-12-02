Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - E-Bike gestohlen

Am Montagvormittag entwendete ein Unbekannter ein hochwertiges Rad aus einer Garage in Geislingen.

Ulm (ots)

Zwischen 10.15 Uhr und 11.30 Uhr verschaffte sich der Dieb Zutritt zu der verschlossenen Garage in der Bahnhofstraße. Mutmaßlich gelangte er durch eine geöffnete Nachbarsgarage hinein. In der Garage stand ein hochwertiges Ebike der Marke Focus Thron in cremeweiß, das mit einem Rahmenschloss gesichert war. Der Unbekannte flüchtete mit dem Fahrrad. Das Polizeirevier Geislingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Tel. 07331/93270 entgegen.

++++ 2308494 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell