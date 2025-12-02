Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Betrunken mit dem Auto unterwegs

Am Montag hatte ein Mann in Laupheim deutlich zu viel getrunken.

Ulm (ots)

Dass es gefährlich ist, sich berauscht an das Steuer eines Wagens zu setzen oder auf ein Zweirad, darauf weist die Polizei regelmäßig hin. Und sie kündigt ihre Kontrollen an. Dass sie diese auch durchführt, erfuhr am Montag kurz vor Mitternacht ein 23-Jähriger. Der fiel einer Polizeistreife bei einer routinemäßigen Kontrolle in der Biberacher Straße auf. Die Polizisten stellten bei ihm Alkoholgeruch fest. Ein Test bestätigte den Verdacht. Der ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Der Mann musste anschließend mit der Polizei in ein Krankenhaus. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Das wird jetzt ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wie viel Alkohol der 23-Jährige tatsächlich intus hatte. Der Führerschein wurde einbehalten. Den jungen Mann erwartet jetzt eine Anzeige von der Polizei. Sein Auto musste er stehen lassen.

