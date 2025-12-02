Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Berauscht und ohne Versicherung unterwegs

Einen E-Scooter-Fahrer stoppte die Polizei am Montag in Biberach.

Ulm (ots)

Eine Polizeistreife sah gegen 14.15 Uhr einen Kleinkraftroller in der Birkendorfer Straße fahren. Die Polizisten stoppten das Fahrzeug. Bei der Kontrolle des 27-jährigen Fahrers stellten sie fest, dass an dem Roller kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Zudem hatten die Beamten den Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Das bestätigte ein Test. Auch gab er zu, dass er täglich Marihuana konsumiere. Der 27-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Die Polizeistreife untersagte ihm die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden. Den Roller musste er nach Hause schieben. Er muss sich nun wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahren unter Drogeneinwirkung verantworten. Neben einer Anzeige setzt sich die Polizei auch mit der Führerscheinstelle in Verbindung. Die prüft weitere Maßnahmen gegen den Rollerfahrer.

Hinweis: Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr für sich und seine Mitmenschen. Zum Eigenschutz und dem Schutz anderer muss jedem klar sein: Die sichere Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige körperliche und geistige Fitness!

