POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Northeim (ots) - Northeim, Schöne Aussicht, Mittwoch, 04.12.2024, 15.35 - 18.40 Uhr NORTHEIM (Wol) - Versuch misslingt. Am Mittwoch im Zeitraum von ca. 15.35 - 18.40 Uhr sind unbekannte Personen in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Personen gelangten gewaltsam über eine Tür in das Objekt. Dort konnten sie kein Diebesgut finden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche ...

