POL-UL: (BC) Biberach - Senior flüchtet nach Unfall

Dank eines Zeugen ermittelte die Polizei am Montag nach einem Unfall in Biberach den mutmaßlichen Verursacher.

Gegen 10.15 Uhr war der Fahrer eines VW Golf auf einem Parkplatz in der Hubertus-Liebrecht-Straße unterwegs. Der Mann soll beim Ausparken von einem Parkplatz mit der Anhängerkupplung gegen ein geparktes Auto gefahren sein, sagte ein Zeuge später der Polizei. Ohne sich darum zu kümmern sei er weggefahren, so der Zeuge weiter. Anhand des Kennzeichens ermittelte die Polizei den mutmaßlichen Verursacher schnell. Der 86-Jährige muss jetzt mit einer Strafanzeige rechnen. Der Sachschaden an dem geparkten Mercedes beträgt rund 5.000 Euro. Den Führerschein durfte der mutmaßliche Unfallverursacher behalten.

Die Polizei lobt das Verhalten des aufmerksamen Zeugen. "Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei im Rahmen der Aktion "Stopp der Unfallflucht" dafür wirbt, Verantwortung zu übernehmen. Deshalb bittet die Polizei Zeugen von Verkehrsunfällen, sich zu melden. Wer einen Unfall beobachtet und sich beim Geschädigten oder der Polizei meldet, kann wie in diesem Fall dazu beigetragen, dass der Besitzer des beschädigten Autos nicht auf seinem Schaden sitzen bleibt.

