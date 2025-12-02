PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen/A7 - Führerschein nicht ausreichend
Für eine 27-Jährige war die Fahrt am Montag auf der A7 beendet.

Ulm (ots)

Eine Polizeistreife stoppt das Fahrzeuggespann an der Anschlussstelle Giengen/Herbrechtingen. Am Steuer des Mercedes Sprinter saß eine 27-Jährige. Die konnte nur die Fahrerlaubnisklasse B vorweisen. Damit sie ordnungsgemäß mit dem Transporter plus Anhänger (zGG 3.000kg) fahren darf, hätte sie mindestens die Fahrerlaubnis der Klasse BE benötigt. Der 57-jährige Fahrzeughalter befand sich ebenfalls im Fahrzeug. Fahrerin und Fahrzeughalter sehen nun Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis bzw. Zulassen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis entgegen.

+++++++ 2309400 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

