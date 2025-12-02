POL-UL: (HDH) Giengen/A7 - Führerschein nicht ausreichend
Für eine 27-Jährige war die Fahrt am Montag auf der A7 beendet.
Ulm (ots)
Eine Polizeistreife stoppt das Fahrzeuggespann an der Anschlussstelle Giengen/Herbrechtingen. Am Steuer des Mercedes Sprinter saß eine 27-Jährige. Die konnte nur die Fahrerlaubnisklasse B vorweisen. Damit sie ordnungsgemäß mit dem Transporter plus Anhänger (zGG 3.000kg) fahren darf, hätte sie mindestens die Fahrerlaubnis der Klasse BE benötigt. Der 57-jährige Fahrzeughalter befand sich ebenfalls im Fahrzeug. Fahrerin und Fahrzeughalter sehen nun Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis bzw. Zulassen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis entgegen.
