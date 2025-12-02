Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Kein Führerschein

Mehrfach fuhr ein 41-Jähriger mit seinem Auto in Herbrechtingen.

Ulm (ots)

Gegen 21.10 Uhr fuhr der 41-Jährige mit seinem VW im Sandgrubenweg. Der Polizei war bekannt, dass der Mann keinen Führerschein hatte. Der 41-Jährige wurde in den letzten Wochen bereits fünf Mal bei Fahren ohne Fahrerlaubnis ertappt. Damit er mit seinem Auto nicht mehr weiter fahren kann, wurde dies nun beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

+++++++ 2312223 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

