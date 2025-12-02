PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - In den Gegenverkehr geraten
Hoher Sachschaden entstand bei einem Unfall am Montag bei Erbach.

Ulm (ots)

Kurz vor 17 Uhr fuhr der 34-Jährige mit seinem Seat von Ersingen in Richtung Oberdischingen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kam ihm ein 62-Jähriger in seinem Renault entgegen. Die Autos stießen frontal zusammen. Der Renault wurde von der Fahrbahn geschleudert und überschlug sich in der angrenzenden Böschung. Auf dem Dach blieb das Auto liegen. Beide Autofahrer erlitten leichte Verletzungen und kamen in Krankenhäuser. Der Sachschaden wird auf etwa 70.000 Euro geschätzt.

+++++++ 2311436 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren