Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - In den Gegenverkehr geraten

Hoher Sachschaden entstand bei einem Unfall am Montag bei Erbach.

Ulm (ots)

Kurz vor 17 Uhr fuhr der 34-Jährige mit seinem Seat von Ersingen in Richtung Oberdischingen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kam ihm ein 62-Jähriger in seinem Renault entgegen. Die Autos stießen frontal zusammen. Der Renault wurde von der Fahrbahn geschleudert und überschlug sich in der angrenzenden Böschung. Auf dem Dach blieb das Auto liegen. Beide Autofahrer erlitten leichte Verletzungen und kamen in Krankenhäuser. Der Sachschaden wird auf etwa 70.000 Euro geschätzt.

