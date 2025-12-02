Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Munderkingen - Nicht um den Schaden gekümmert

Etwa 3.000 Euro Schaden sind das Resultat einer Unfallflucht am Montag in Munderkingen.

Der VW Golf stand in der Nacht auf Montag auf einem öffentlichen Parkplatz in der Bleicherstraße. Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte beim Ein- oder Ausparken den VW. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und flüchtete. Die Polizei Munderkingen sicherte die Spuren an dem beschädigten Auto und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zurück blieb ein geschätzter Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

