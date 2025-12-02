POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Diesel abgezapft
Mehrere hundert Liter Kraftstoff stahlen Unbekannte am Wochenende bei Herbrechtingen.
Ulm (ots)
Zwei Sattelzüge standen in der Zeit zwischen Freitag, 17 Uhr und Montag, 6 Uhr auf dem Parkplatz Hausener Lucke an der L1079 bei Dettingen am Albuch. Unbekannte brachen gewaltsam die Tanks auf und zapften etwa 350 Liter Diesel ab. Die Polizei Giengen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07322/96530 entgegen.
