POL-UL: (BC) Laupheim - Bei Schlägerei verletzt - Zeugen gesucht

Am Sonntag kam es in Laupheim zwischen mehreren Jugendlichen zu einer Auseinandersetzung.

Gegen 18.30 Uhr soll es zu der Schlägerei mit mehreren Beteiligten auf einem Schulhof in der Rabenstraße gekommen sein. Wie die Polizei berichtet, hätten sich dort wohl zunächst zwei Jugendliche, darunter ein 14-Jähriger, zu einem Treffen verabredet. Die Jugendlichen wurden von weiteren Personen begleitet. Dabei soll es wohl eskaliert sein und ein unbekannter Jugendlicher trat mutmaßlich gegen den Kopf des 14-Jährigen. In der weiteren Folge mischten sich weitere Jugendliche in die Auseinandersetzung ein, so dass rund zehn bis 15 Jugendliche an einer Schlägerei beteiligt gewesen sein sollen. Unter anderem soll ein Unbekannter auch Pfefferspray eingesetzt und das 14-Jährige Opfer besprüht haben. Trotz der Verletzungen konnte der 14-Jährige zu einem nahegelegenen Haus in der Straße Staudesgäßle flüchten. Der Hausbesitzer verständigte die Polizei und den Rettungsdienst. Der brachte den Jugendlichen in ein Krankenhaus. Die Polizei rückte mit mehreren Streifen aus. Beim Eintreffen am Tatort waren die Jugendlichen bereits geflüchtet. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Polizei Laupheim ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nun nach einem ca. 15 bis 16-Jährigen. Der soll für den gefährlichen Fußtritt verantwortlich sein und war mit einer grauen Jogginghose sowie einer schwarzen Mütze bekleidet. Das Gesicht hatte der Angreifer mit einem schwarzen Schal bis zur Nase bedeckt. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 07392/96300 entgegen.

