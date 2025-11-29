Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brandeinsatz in Northeim mit einer leichtverletzten Person

Northeim (ots)

37154 Northeim, Güterbahnhofstraße, Freitag, 28.11.2025, 12.50 Uhr

NORTHEIM (hei) - Am Freitagmittag wurde über den Notruf der Feuerwehr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Güterbahnhofstraße gemeldet.

Vor Ort konnten die eingesetzten Feuerwehr-, Rettungs- und Polizeikräfte eine starke Rauchentwicklung in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses feststellen.

In der Wohnung wurde schließlich angebranntes Essen auf einem eingeschalteten Herd als Ursache lokalisiert. Durch den sofortigen Einsatz der Feuerwehrkräfte konnte ein Brandausbruch verhindert werden.

Eine 16-jährige Jugendliche wurde aufgrund einer leichten Rauchgasintoxikation mit einem Rettungstransportwagen (Rtw) zur weiteren Behandlung ins Northeimer Krankenhaus verbracht. Ein Gebäudeschaden entstand nicht. Nach anschließenden Lüftungsmaßnahmen waren alle Wohnungen des Mehrfamilienhauses weiterhin bewohnbar. Insgesamt waren ca. 30 Kräfte der freiwilligen Feuerwehr Northeim, ein Notarzteinsatzfahrzeug und zwei Rtw eingesetzt.

