Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wohnungseinbruchdiebstahl

Einbeck (ots)

37574 Einbeck, Neddenstraße

Dienstag, 25.11.2025, 17:00 Uhr bis Freitag, 28.11.2025, 17:00 Uhr

EINBECK (schu)

Eine bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich in Abwesenheit der Bewohner durch Werkzeugeinwirkung über die Terrassentür Zugang zu einem Einfamilienhaus. Anschließend werden die Räume nach Diebesgut durchsucht.

Anschließend entfernt sich die unbekannte Täterschaft in unbekannte Richtung.

Es entstand Sach- und Entwendungsschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Zeugen, insbesondere Anwohnende, die im Tatzeitraum verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Umstände in der Neddenstraße wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Einbeck unter Telefonnummer 05561-31310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

  • 29.11.2025 – 07:50

    POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

    Einbeck (ots) - 37586 Dassel, Obere Torstraße Freitag, 28.11.2025, 07:40 Uhr bis 09:05 Uhr EINBECK (schu) Ein bislang unbekannter Fahrzeugführender beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren mutmaßlich mit einem zweirädrigen Fahrzeug (Motorroller, Fahrrad etc.) den ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Pkw Audi der 28-jährigen Geschädigten. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführende unerlaubt vom Unfallort. Es entstand Sachschaden im oberen dreistelligen ...

    mehr
  • 29.11.2025 – 07:50

    POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

    Einbeck (ots) - 37574 Einbeck, Mühlenbergstraße Donnerstag, 27.11.2025, 13:30 Uhr bis 17:30 Uhr EINBECK (schu) Ein bislang unbekannter Fahrzeugführender beschädigte beim Vorbeifahren mittels derzeit unbekannten Kraftfahrzeugs den ordnungsgemäß abgestellten Pkw Audi des 38-jährigen Geschädigten. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführende unerlaubt vom Unfallort. Es entstand Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise auf die ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 11:18

    POL-NOM: Verkehrsunfall

    Uslar (ots) - Bodenfelde, (go), Uslarer Straße, Donnerstag, der 27.11.2025, 17:50 Uhr. Der Fahrer eines LKW beabsichtigte vom Tankstellengelände nach links auf die L 551 einzubiegen. Dabei übersah er einen 42- jährigen Fahrer eines Transporters aus Hildesheim, welcher vom gegenüberliegenden Grundstück nach rechts auf die L 551 einbog. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Schadenshöhe beträgt ca. 100 Euro. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
