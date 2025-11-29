Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wohnungseinbruchdiebstahl

Einbeck (ots)

37574 Einbeck, Neddenstraße

Dienstag, 25.11.2025, 17:00 Uhr bis Freitag, 28.11.2025, 17:00 Uhr

EINBECK (schu)

Eine bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich in Abwesenheit der Bewohner durch Werkzeugeinwirkung über die Terrassentür Zugang zu einem Einfamilienhaus. Anschließend werden die Räume nach Diebesgut durchsucht.

Anschließend entfernt sich die unbekannte Täterschaft in unbekannte Richtung.

Es entstand Sach- und Entwendungsschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Zeugen, insbesondere Anwohnende, die im Tatzeitraum verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Umstände in der Neddenstraße wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Einbeck unter Telefonnummer 05561-31310 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell