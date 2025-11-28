POL-NOM: Verkehrsunfall
Uslar (ots)
Bodenfelde, (go), Uslarer Straße, Donnerstag, der 27.11.2025, 17:50 Uhr. Der Fahrer eines LKW beabsichtigte vom Tankstellengelände nach links auf die L 551 einzubiegen. Dabei übersah er einen 42- jährigen Fahrer eines Transporters aus Hildesheim, welcher vom gegenüberliegenden Grundstück nach rechts auf die L 551 einbog. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Schadenshöhe beträgt ca. 100 Euro.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle
Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell