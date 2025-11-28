Uslar (ots) - Uslar, (go), L 554, Offensen, Donnerstag, der 27.11.2025, 10:45 Uhr. Ein 76- jähriger PKW Fahrer aus Bodenfelde befuhr die L 554 aus Richtung Adelebsen kommend in Richtung Offensen. Er kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und ein Verkehrsschild. Anschließend durchfuhr er den Graben, überschlug sich und kam auf der linken Fahrzeugseite zum Stehen. Er verletzte sich dabei leicht und wurde mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus ...

mehr