Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mann beschädigt drei Autos

Northeim (ots)

Northeim, Harztor, Donnerstag, 27.11.2025, 13.20 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Donnerstag gegen 13.20 Uhr meldete eine Zeugin, dass ein Mann mehrfach auf die Fahrbahn der Straße Harztor treten würde und mehrere Fahrzeuge deshalb abrupt bremsen oder in den Gegenverkehr ausweichen müssten. Zudem schlage die Person auf Fahrzeuge ein, die an ihm vorbeifahren würden.

Die eingesetzte Streife der Polizei Northeim konnte den Mann aufgrund der Beschreibung schnell feststellen und ansprechen. Dieser reagierte nicht auf die Anweisungen der Polizeibeamten, weshalb er mit einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht wurde. Bei der Durchsuchung der Person konnte ein abgebrochenes Bierglas in seiner Jacke festgestellt werden, welches als mögliches Tatmittel beschlagnahmt wurde.

Der 56-jährige Northeimer machte keine Angaben zu der ihm vorgeworfenen Straftat (Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr). Während des Einsatzes bedrohte er die eingesetzten Polizeibeamten immer wieder mit dem Tode.

Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands wurde die Einweisungskommission des Landkreis Northeim einberufen, welche eine Unterbringung in einer Fachklinik beschloss.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Göttingen ordnete eine Richterin des Amtsgerichts Göttingen eine Blutentnahme an, um die Beeinflussung durch Alkohol zu überprüfen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille.

An den drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell