Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mann beschädigt drei Autos

Northeim (ots)

Northeim, Harztor, Donnerstag, 27.11.2025, 13.20 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Donnerstag gegen 13.20 Uhr meldete eine Zeugin, dass ein Mann mehrfach auf die Fahrbahn der Straße Harztor treten würde und mehrere Fahrzeuge deshalb abrupt bremsen oder in den Gegenverkehr ausweichen müssten. Zudem schlage die Person auf Fahrzeuge ein, die an ihm vorbeifahren würden.

Die eingesetzte Streife der Polizei Northeim konnte den Mann aufgrund der Beschreibung schnell feststellen und ansprechen. Dieser reagierte nicht auf die Anweisungen der Polizeibeamten, weshalb er mit einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht wurde. Bei der Durchsuchung der Person konnte ein abgebrochenes Bierglas in seiner Jacke festgestellt werden, welches als mögliches Tatmittel beschlagnahmt wurde.

Der 56-jährige Northeimer machte keine Angaben zu der ihm vorgeworfenen Straftat (Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr). Während des Einsatzes bedrohte er die eingesetzten Polizeibeamten immer wieder mit dem Tode.

Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands wurde die Einweisungskommission des Landkreis Northeim einberufen, welche eine Unterbringung in einer Fachklinik beschloss.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Göttingen ordnete eine Richterin des Amtsgerichts Göttingen eine Blutentnahme an, um die Beeinflussung durch Alkohol zu überprüfen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille.

An den drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 28.11.2025 – 08:35

    POL-NOM: Wildtier ausgewichen und gegen Hauswand gefahren

    Einbeck (ots) - - 37574 Einbeck, B 3, Langenstruck, Fr. 28.11.2025 Einbeck (pfa) Gegen 05:30 Uhr befuhr der 20-jährige aus Bad Salzdetfurth kommende Unfallbeteiligte die B 3 aus Naensen kommend in Richtung Alfeld. In einer Linkskurve musste der Fahrzeugführer einem Stück Wild ausweichen und kam dabei von der Fahrbahn ab. Durch den Unfall wurden Straßenschilder und die Fassade zweier Wohnhäuser beschädigt. Der Fahrer ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 13:19

    POL-NOM: Polizei ermittelt nach Hundebiss in Bad Gandersheim

    Bad Gandersheim (ots) - Am 26.11.2025, gegen 12.00 Uhr, wurde eine Spaziergängerin auf dem Tennisplatzweg in 37581 Bad Gandersheim von einem Hund einer anderen, dunkel gekleideten, Spaziergängerin gebissen. Die gesuchte Hundeführerin war mit zwei kleineren, weißen Hunden, möglicherweise derselben Rasse, ebenfalls spazieren. Bei der Hunderasse könnte es sich um Malteser handeln. Einer der beiden Hunde hat die ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 11:33

    POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

    Uslar (ots) - Uslar, (go), K 443, Arenborner Straße, Dienstag, der 25.11.2025, 18:20 Uhr. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die K 443 aus Arenborn kommend in Richtung Ahlbershausen. Auf Höhe der Unfallstelle kam er aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und touchierte ein Verkehrsschild. Er entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

    mehr
