POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht
Uslar (ots)
Uslar, (go), K 443, Arenborner Straße, Dienstag, der 25.11.2025, 18:20 Uhr. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die K 443 aus Arenborn kommend in Richtung Ahlbershausen. Auf Höhe der Unfallstelle kam er aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und touchierte ein Verkehrsschild. Er entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.
