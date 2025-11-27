PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Uslar (ots)

Uslar, (go), K 443, Arenborner Straße, Dienstag, der 25.11.2025, 18:20 Uhr. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die K 443 aus Arenborn kommend in Richtung Ahlbershausen. Auf Höhe der Unfallstelle kam er aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und touchierte ein Verkehrsschild. Er entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 27.11.2025 – 11:33

    POL-NOM: Sachbeschädigung

    Uslar (ots) - Uslar, (go), Kreuzstraße, zwischen Freitag, dem 21.11.2025, 15:00 Uhr Dienstag, dem 25.11.2025, 14:00 Uhr Bislang unbekannte Täter zündeten einen pyrotechnischen Gegenstand im Außenbriefkasten eines leerstehenden Gebäudes. Ein Sachschaden entstand dabei nicht. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 11:32

    POL-NOM: Diebstahl eines Mountainbikes

    Uslar (ots) - Uslar, (go), Bahnhofstraße, (Bahnhof), zwischen Freitag, dem 21.11.2025, 18:00 Uhr und Samstag, dem 22.11.2025, 01:00 Uhr. Bislang unbekannte Täter entwendeten das, mit einem Kettenschloss gesicherte und fest angeschlossene, Mountainbike der Marke Cube in der Farbe schwarz-weiß eines 47- jährigen aus Bodenfelde. Die Höhe des Schadens beträgt ca. 800 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 08:08

    POL-NOM: Falsche Handwerker bestehlen Seniorin

    Northeim (ots) - Northeim, Hans-Holbein-Straße, Mittwoch, 26.11.2025, 13.30 - 13.50 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Mittwoch im Zeitraum von ca. 13.30 - 13.50 Uhr gelangten eine unbekannte Person in die Wohnung einer Northeimerin in der Hans-Holbein-Straße, indem sie ihr mitteilten, dass die Heizung überprüft werden müsste. Eine weitere Person wartete außerhalb der Wohnung. Die Geschädigte wurde angewiesen mehrmals das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren