POL-NOM: Sachbeschädigung
Uslar (ots)
Uslar, (go), Kreuzstraße, zwischen Freitag, dem 21.11.2025, 15:00 Uhr Dienstag, dem 25.11.2025, 14:00 Uhr Bislang unbekannte Täter zündeten einen pyrotechnischen Gegenstand im Außenbriefkasten eines leerstehenden Gebäudes. Ein Sachschaden entstand dabei nicht. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.
