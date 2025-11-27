Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Falsche Handwerker bestehlen Seniorin

Northeim (ots)

Northeim, Hans-Holbein-Straße, Mittwoch, 26.11.2025, 13.30 - 13.50 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Mittwoch im Zeitraum von ca. 13.30 - 13.50 Uhr gelangten eine unbekannte Person in die Wohnung einer Northeimerin in der Hans-Holbein-Straße, indem sie ihr mitteilten, dass die Heizung überprüft werden müsste. Eine weitere Person wartete außerhalb der Wohnung.

Die Geschädigte wurde angewiesen mehrmals das Thermostat auf- und zuzudrehen. Nachdem der unbekannte Mann die Wohnung verlassen hatte, bemerkte die Seniorin, dass Schmuck und Bargeld fehlte. Insgesamt entstand ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Eine Täterbeschreibung liegt aktuell nicht vor.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell