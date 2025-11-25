POL-NOM: Diebstahl eines Mountainbikes
Uslar (ots)
Uslar, (go), Bahnhofstraße, (Bahnhof), Freitag, der 21.11.2025, 15:34 Uhr. Bislang unbekannte Täter entwendeten das, mit einem Schloss gesicherte, Mountainbike der Marke Focus in der Farbe grau eines 32- jährigen aus Uslar. Die Höhe des Schadens beträgt ca. 600 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.
