POL-NOM: Diebstahl eines Mountainbikes

Northeim (ots) - Northeim, Sollingor, Montag, 24.11.2025, 20.40 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Montag gegen 20.40 Uhr befuhr ein 51-jähriger Northeimer die Straße "Sollingtor" in Richtung Northeimer Innenstadt. Dabei kam ihm ein unbekanntes Auto entgegen, wobei der unbekannte Fahrer das Rechtsfahrgebot missachtete und somit auf den Fahrstreifen des 51-Jährigen geriet. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der Außenspiegel und die Seitenscheibe der Fahrertür des 51-Jährigen ...

