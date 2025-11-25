PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl eines Mountainbikes

Uslar (ots)

Uslar, (go), Bahnhofstraße, (Bahnhof), Freitag, der 21.11.2025, 15:34 Uhr. Bislang unbekannte Täter entwendeten das, mit einem Schloss gesicherte, Mountainbike der Marke Focus in der Farbe grau eines 32- jährigen aus Uslar. Die Höhe des Schadens beträgt ca. 600 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 10:37

    POL-NOM: Zeuginnen beobachtet Verkehrsunfallflucht

    Northeim (ots) - Northeim, Einbecker Landstraße, Montag, 24.11.2025, 19.40 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Montag gegen 19.40 Uhr beobachteten zwei Zeuginnen wie ein silberner Ford Focus Turnier die Einbecker Landstraße in Richtung Seesener Landstraße befuhr und im Einmündungsbereich zur Heinrich-Schütz-Straße nach links abkam und mit einem Signalmast einer Ampel zusammenstieß. Danach befuhr der unbekannte Fahrzeugführer ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 10:02

    POL-NOM: Nach Unfall abgehauen

    Northeim (ots) - Northeim, Sollingor, Montag, 24.11.2025, 20.40 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Montag gegen 20.40 Uhr befuhr ein 51-jähriger Northeimer die Straße "Sollingtor" in Richtung Northeimer Innenstadt. Dabei kam ihm ein unbekanntes Auto entgegen, wobei der unbekannte Fahrer das Rechtsfahrgebot missachtete und somit auf den Fahrstreifen des 51-Jährigen geriet. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der Außenspiegel und die Seitenscheibe der Fahrertür des 51-Jährigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren