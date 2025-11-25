PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrssicherheitswoche der Polizei Northeim: Fokus auf Unfallursachen und Prävention

Northeim (ots)

Landkreis Northeim, Montag, 17.11.2025 bis Freitag, 21.11.2025

LK NORTHEIM (Wol)

Die Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Northeim (VE) hat in der vergangenen Woche (Montag, 17.11.2025 bis Freitag, 21.11.2025) eine umfangreiche Verkehrssicherheitswoche im gesamten Landkreis durchgeführt. Im Mittelpunkt der Kontrollen standen die Hauptunfallursachen in der Region.

Kontrollen und Ergebnisse:

Ziel der Kontrollen war es, die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen. Insgesamt wurden 135 Fahrzeuge überprüft. Dabei stellten die Beamten rund 90 Ordnungswidrigkeiten fest, die größtenteils mit mündlichen Verwarnungen geahndet wurden.

Des Weiteren wurden vier Straftaten registriert:

   - Ein Fall des Fahrens unter Alkoholeinfluss.
   - Ein Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz.
   - Zwei Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Kontrollen, die zu Beginn der Dämmerung mit Blick auf Einbruchsdelikte durchgeführt wurden, führten in diesem Zeitraum zu keinen relevanten neuen Erkenntnissen.

Neben den klassischen Verkehrskontrollen lag ein wichtiger Schwerpunkt auf der Präventionsarbeit:

Bürgerdialog: Am Freitag führten Kräfte der VE gemeinsam mit dem Präventionsteam auf Parkplätzen von Einkaufsläden Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern. Ziel war die Sensibilisierung für die Themen Verkehrsunfallflucht und Taschendiebstahl.

Aktion für Kinder: Die Präventionspuppenbühne der Polizeidirektion Göttingen war am Freitag im Apostel Kindergarten in Northeim zu Gast. Dort wurde in einer Lesung das wichtige Thema "Sichtbarkeit in der dunklen Jahreszeit bei Kindern" behandelt.

Die Polizeiinspektion Northeim betont, dass die Kontroll- und Präventionsmaßnahmen fortgeführt werden, um die Verkehrssicherheit nachhaltig zu verbessern und Bürgerinnen und Bürger frühzeitig über Risiken aufzuklären.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 10:37

    POL-NOM: Zeuginnen beobachtet Verkehrsunfallflucht

    Northeim (ots) - Northeim, Einbecker Landstraße, Montag, 24.11.2025, 19.40 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Montag gegen 19.40 Uhr beobachteten zwei Zeuginnen wie ein silberner Ford Focus Turnier die Einbecker Landstraße in Richtung Seesener Landstraße befuhr und im Einmündungsbereich zur Heinrich-Schütz-Straße nach links abkam und mit einem Signalmast einer Ampel zusammenstieß. Danach befuhr der unbekannte Fahrzeugführer ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 10:02

    POL-NOM: Nach Unfall abgehauen

    Northeim (ots) - Northeim, Sollingor, Montag, 24.11.2025, 20.40 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Montag gegen 20.40 Uhr befuhr ein 51-jähriger Northeimer die Straße "Sollingtor" in Richtung Northeimer Innenstadt. Dabei kam ihm ein unbekanntes Auto entgegen, wobei der unbekannte Fahrer das Rechtsfahrgebot missachtete und somit auf den Fahrstreifen des 51-Jährigen geriet. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der Außenspiegel und die Seitenscheibe der Fahrertür des 51-Jährigen ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 09:47

    POL-NOM: Auto auf dem Gehweg geparkt

    Northeim (ots) - Northeim, Göttinger Straße, Montag, 24.11.2025, 12.15 - 13.30 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Montag konnte ein Auto im Zeitraum von 12.15 - 13.30 Uhr parkend auf dem Fußgängerweg der Göttinger Straße festgestellt werden. Vor Ort befand sich keine Person, um das Fahrzeug umzuparken. Gegen die Halterin wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren