POL-NOM: Verkehrssicherheitswoche der Polizei Northeim: Fokus auf Unfallursachen und Prävention

Landkreis Northeim, Montag, 17.11.2025 bis Freitag, 21.11.2025

LK NORTHEIM (Wol)

Die Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Northeim (VE) hat in der vergangenen Woche (Montag, 17.11.2025 bis Freitag, 21.11.2025) eine umfangreiche Verkehrssicherheitswoche im gesamten Landkreis durchgeführt. Im Mittelpunkt der Kontrollen standen die Hauptunfallursachen in der Region.

Kontrollen und Ergebnisse:

Ziel der Kontrollen war es, die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen. Insgesamt wurden 135 Fahrzeuge überprüft. Dabei stellten die Beamten rund 90 Ordnungswidrigkeiten fest, die größtenteils mit mündlichen Verwarnungen geahndet wurden.

Des Weiteren wurden vier Straftaten registriert:

- Ein Fall des Fahrens unter Alkoholeinfluss.

- Ein Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz.

- Zwei Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Kontrollen, die zu Beginn der Dämmerung mit Blick auf Einbruchsdelikte durchgeführt wurden, führten in diesem Zeitraum zu keinen relevanten neuen Erkenntnissen.

Neben den klassischen Verkehrskontrollen lag ein wichtiger Schwerpunkt auf der Präventionsarbeit:

Bürgerdialog: Am Freitag führten Kräfte der VE gemeinsam mit dem Präventionsteam auf Parkplätzen von Einkaufsläden Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern. Ziel war die Sensibilisierung für die Themen Verkehrsunfallflucht und Taschendiebstahl.

Aktion für Kinder: Die Präventionspuppenbühne der Polizeidirektion Göttingen war am Freitag im Apostel Kindergarten in Northeim zu Gast. Dort wurde in einer Lesung das wichtige Thema "Sichtbarkeit in der dunklen Jahreszeit bei Kindern" behandelt.

Die Polizeiinspektion Northeim betont, dass die Kontroll- und Präventionsmaßnahmen fortgeführt werden, um die Verkehrssicherheit nachhaltig zu verbessern und Bürgerinnen und Bürger frühzeitig über Risiken aufzuklären.

