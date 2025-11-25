PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Auto auf dem Gehweg geparkt

Northeim (ots)

Northeim, Göttinger Straße, Montag, 24.11.2025, 12.15 - 13.30 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Montag konnte ein Auto im Zeitraum von 12.15 - 13.30 Uhr parkend auf dem Fußgängerweg der Göttinger Straße festgestellt werden. Vor Ort befand sich keine Person, um das Fahrzeug umzuparken. Gegen die Halterin wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 09:33

    POL-NOM: Ohne Führerschein und unter Einfluss gefahren

    Northeim (ots) - Northeim, Friedrich-Ebert-Wall, Montag, 24.11.2025, 14.55 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Montag gegen 14.55 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Northeim einen 40-jährigen Kleinkraftradfahrer, der den Friedrich-Ebert-Wall befuhr. Zu Beginn der Kontrolle gab der Northeimer an, dass er eine KI befragt habe und diese ihm mitgeteilt habe, dass er keine Fahrerlaubnis für das Fahrzeug benötigen würde. Zudem ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 12:18

    POL-NOM: Mit nicht angemeldetem Auto gefahren

    Northeim (ots) - Northeim, Gartenstraße, Sonntag, 23.11.2025, 09.30 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Sonntag gegen 09.30 Uhr meldete ein Zeuge ein Auto, welches offensichtlich unnötig Umherfahren würde und er sich dadurch gestört fühlt. Der Mann konnte der eingesetzten Streife der Polizei Northeim ein Video zeigen, auf welchem das Fahrzeug und das Kennzeichen zu erkennen waren. Nach interner Recherche konnte ermittelt werden, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren