POL-NOM: Auto auf dem Gehweg geparkt
Northeim (ots)
Northeim, Göttinger Straße, Montag, 24.11.2025, 12.15 - 13.30 Uhr
NORTHEIM (Wol)
Am Montag konnte ein Auto im Zeitraum von 12.15 - 13.30 Uhr parkend auf dem Fußgängerweg der Göttinger Straße festgestellt werden. Vor Ort befand sich keine Person, um das Fahrzeug umzuparken. Gegen die Halterin wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.
