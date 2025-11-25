POL-NOM: Auto auf dem Gehweg geparkt

Northeim (ots) - Northeim, Friedrich-Ebert-Wall, Montag, 24.11.2025, 14.55 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Montag gegen 14.55 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Northeim einen 40-jährigen Kleinkraftradfahrer, der den Friedrich-Ebert-Wall befuhr. Zu Beginn der Kontrolle gab der Northeimer an, dass er eine KI befragt habe und diese ihm mitgeteilt habe, dass er keine Fahrerlaubnis für das Fahrzeug benötigen würde. Zudem ...

