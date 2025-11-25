Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ohne Führerschein und unter Einfluss gefahren

Northeim (ots)

Northeim, Friedrich-Ebert-Wall, Montag, 24.11.2025, 14.55 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Montag gegen 14.55 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Northeim einen 40-jährigen Kleinkraftradfahrer, der den Friedrich-Ebert-Wall befuhr.

Zu Beginn der Kontrolle gab der Northeimer an, dass er eine KI befragt habe und diese ihm mitgeteilt habe, dass er keine Fahrerlaubnis für das Fahrzeug benötigen würde. Zudem gab der 40-Jährige an, am Vorabend THC und Amphetamin konsumiert zu haben. Weitere mitgeführte Betäubungsmittel (Amphetamine und Marihuana) händigte der Mann der Polizeistreife freiwillig aus. Ein anschließender Urinvortest reagierte positiv auf THC und Amphetamin.

Der Northeimer unterzog sich freiwillig einer Blutprobenentnahme. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt, für alle fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeuge untersagt und ein mehrere Verfahren eingeleitet (Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel & Besitz von Amphetamin).

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell