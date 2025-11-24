POL-NOM: Ohne Fahrerlaubnis gefahren
Northeim (ots)
Nörten-Hardenberg OT Parensen, Landesstraße 555, Sonntag, 23.11.2025, 16.25 Uhr
PARENSEN (Wol)
Am Sonntag gegen 16.25 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Northeim einen Autofahrer auf der L 555 bei Parensen.
Bei der Kontrolle gab der Fahrer falsche Personalien an. Nach der Feststellung seiner tatsächlichen Identität erhärtete sich der Verdacht, dass der 21-jährige Mann aus Adelebsen keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Hierzu laufen die Ermittlungen. Die Weiterfahrt wurde dem 21-Jährigen untersagt.
