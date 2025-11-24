PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ohne Fahrerlaubnis gefahren

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg OT Parensen, Landesstraße 555, Sonntag, 23.11.2025, 16.25 Uhr

PARENSEN (Wol)

Am Sonntag gegen 16.25 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Northeim einen Autofahrer auf der L 555 bei Parensen.

Bei der Kontrolle gab der Fahrer falsche Personalien an. Nach der Feststellung seiner tatsächlichen Identität erhärtete sich der Verdacht, dass der 21-jährige Mann aus Adelebsen keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Hierzu laufen die Ermittlungen. Die Weiterfahrt wurde dem 21-Jährigen untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

