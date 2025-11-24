PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an KFZ

Uslar (ots)

Uslar, (go), OT Wiensen, Uslarer Straße, Samstag, der 22.11.2025, zwischen 10:00 Uhr und 23:10 Uhr. Bislang unbekannte Täter beschädigten den Außenspiegel (Fahrerseite) des PKW eines 22- jährigen aus Uslar. Die Höhe des Schadens beträgt ca. 150 Euro. Zeugen, die dazu Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

  • 23.11.2025 – 16:09

    POL-NOM: Führen eines Kraftfahrzeugs ohne Versicherungsschutz

    Northeim (ots) - Nörten-Hardenberg, Unterer Leinweg Sonntag, 23.11.2025, 01.11 Uhr NÖRTEN-HARDENBERG (Hep)Am Sonntag gegen 01.11 Uhr fiel einer Streife der Polizeiinspektion Northeim ein PKW Opel aus Göttingen auf. Der PKW fuhr im Bereich Nörten-Hardenberg mit Schlangenlinien und bremste oft stark und abrupt ab. Bei der Kontrolle im Unteren Leineweg wurde ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 13:41

    POL-NOM: Führen eines Kraftfahrzeugs unter BTM Einfluss

    Northeim (ots) - Northeim, Hillerser Straße Samstag, 22.11.2025, 14.52 Uhr NORTHEIM (Hep)Am Samstag gegen 14.52 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizeiinspektion Northeim einen 52-jährigen PKW Fahrer aus Northeim in der Hillerser Straße in Northeim auf dem Parkplatz eines Einzelhandelsgeschäfts. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 12:33

    POL-NOM: Plastikummantelung von Heuballen aufgeschlitzt; Zeugen gesucht

    Einbeck (ots) - Dassel, OT Lauenberg (Kr.) 21.11.2025 - 22.11.2025 Im Tatzeitraum von Freitag, den 21.11.2025 bis Samstag, den 22.11.2025, beschädigten bislang unbekannte Täter 13 auf einem Feld gelagerte Heuballen in Lauenberg. Hierbei schnitten sie mittels scharfem Gegenstand die Plastikummantelung der Heuballen auf, die in Verlängerung der Straße Petersland ...

    mehr
