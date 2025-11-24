POL-NOM: Sachbeschädigung an KFZ
Uslar (ots)
Uslar, (go), OT Wiensen, Uslarer Straße, Samstag, der 22.11.2025, zwischen 10:00 Uhr und 23:10 Uhr. Bislang unbekannte Täter beschädigten den Außenspiegel (Fahrerseite) des PKW eines 22- jährigen aus Uslar. Die Höhe des Schadens beträgt ca. 150 Euro. Zeugen, die dazu Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.
