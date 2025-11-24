POL-NOM: Sachbeschädigung an KFZ

Northeim (ots) - Northeim, Hillerser Straße Samstag, 22.11.2025, 14.52 Uhr NORTHEIM (Hep)Am Samstag gegen 14.52 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizeiinspektion Northeim einen 52-jährigen PKW Fahrer aus Northeim in der Hillerser Straße in Northeim auf dem Parkplatz eines Einzelhandelsgeschäfts. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und ...

