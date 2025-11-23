Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Plastikummantelung von Heuballen aufgeschlitzt; Zeugen gesucht

Einbeck (ots)

Dassel, OT Lauenberg (Kr.) 21.11.2025 - 22.11.2025

Im Tatzeitraum von Freitag, den 21.11.2025 bis Samstag, den 22.11.2025, beschädigten bislang unbekannte Täter 13 auf einem Feld gelagerte Heuballen in Lauenberg. Hierbei schnitten sie mittels scharfem Gegenstand die Plastikummantelung der Heuballen auf, die in Verlängerung der Straße Petersland abgelegt sind. Dem Eigentümer ist dabei ein geschätzter Schaden durch Material- und Arbeitskosten von ca. 1.000,- Euro entstanden. Die Polizei Einbeck hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet Zeugen, die möglicherweise Hinweise zu Tat und Täter geben können, sich unter Tel. 05561-31310 zu melden.

