POL-NOM: Diebstahl von Outdoorkleidung
Uslar (ots)
Uslar (reu.) 37170 Uslar, Wiesenstraße 33, Raiffeisen-Markt, Fr. 21.11.2025, 09:30 Uhr - 09:34 Uhr
Am Freitagmorgen entwendete ein bisher unbekannter Täter aus den Auslagen des Raiffeisenmarktes Outdoorbekleidung im Wert von ca. 200 EUR und entfernte sich anschließend unerkannt.
Die Polizei Uslar ermittelt wegen Diebstahls und bittet um ihre Hinweise.
