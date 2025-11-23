Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von Outdoorkleidung

Uslar (ots)

Uslar (reu.) 37170 Uslar, Wiesenstraße 33, Raiffeisen-Markt, Fr. 21.11.2025, 09:30 Uhr - 09:34 Uhr

Am Freitagmorgen entwendete ein bisher unbekannter Täter aus den Auslagen des Raiffeisenmarktes Outdoorbekleidung im Wert von ca. 200 EUR und entfernte sich anschließend unerkannt.

Die Polizei Uslar ermittelt wegen Diebstahls und bittet um ihre Hinweise.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell