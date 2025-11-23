PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Uslar (reu.), 37170 Uslar, B241, Bahnhofstraße, Ecke an der Eisenbahn, Sa. 22.11.2025, 13:07 Uhr

Am Freitagnachmittag bog ein 18-Jähriger Pkw-Fahrer aus Wesertal in Uslar von der Straße "An der Eisenbahn" nach links in die Bahnhofstraße in Richtung Innenstadt ab. Beim Abbiegevorgang verlor er die Kontrolle über seinen Pkw. Dieser brach hierdurch mit dem Heck aus, übersteuerte und geriet auf die Gegenfahrspur, wo er mit einem Lkw und dessen Anhänger kollidierte. Der Lkw befuhr die Bahnhofstraße in Richtung Bollensen.

Der 18-Jährige verletzte sich leicht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 8000 EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

