Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Räuberischer Diebstahl - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Mainz (ots)

Am Samstagabend kam es in einem Ladengeschäft im Mainzer Hauptbahnhof zu einem Ladendiebstahl mit anschließendem tätlichen Angriff auf einen Ladendetektiv.

Ein Mann entnahm gegen 19:30 Uhr zwei Dosen alkoholischer Getränke im Wert von etwa 5 Euro aus dem Verkaufsregal und steckte sie in seine Jackentasche. Nachdem er den Kassenbereich passierte, ohne die Ware zu bezahlen, sprach ihn der Ladendetektiv an. Der Tatverdächtige reagierte aggressiv, stieß den Detektiv zur Seite und versetzte ihm mehrere Ellenbogenschläge gegen Brust und Hals. Zudem wurde der Mitarbeiter verbal beleidigt.

Alarmierte Kräfte der Bundespolizei trafen kurze Zeit später ein, sichteten das Videomaterial und nahmen den Mann zur weiteren Klärung mit auf das Revier. Bei der Durchsuchung des Beschuldigten wurde in einer Hosentasche ein zugriffsbereites Cuttermesser mit einer Klingenlänge von 9 cm aufgefunden. Das Messer kam während der Tat jedoch nicht zum Einsatz.

Ein Atemalkoholtest ergab beim 40-jährigen Tatverdächtigen einen Wert von rund 2,6 Promille. Durch die Staatsanwaltschaft Mainz wurde Blutprobe angeordnet und die vorläufige Festnahme mit dem Ziel der Vorführung beschlossen. Im Rahmen der Vorführung ordnete ein Ermittlungsrichter am Sonntagmorgen dann die Untersuchungshaft an. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Der Ladendetektiv blieb nach eigenen Angaben unverletzt.

